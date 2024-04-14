تكلفة الاعتراضات الإسرائيلية الجوية للصواريخ الإيرانية تجاوزت مليار دولار

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تكلفة الاعتراضات الجوية الإسرائيلية للصواريخ الإيرانية تجاوزت مليار دولار.

ونفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهي تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

قال مصدران من أجهزة مخابرات غربية اليوم الأحد إن أغلب الطائرات المسيرة الإيرانية التي مرت بالمجال الجوي السوري خلال الهجوم الإيراني ليلا أسقطتها طائرات حربية إسرائيلية وأمريكية قبل الوصول لأهدافها في إسرائيل.

وأضافا لرويترز أن دفاعات الاعتراض الجوي أسقطت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران وحلقت فوق جنوب سوريا في محافظة درعا ومرتفعات الجولان السورية وعدة مواقع في شرق سوريا على الحدود مع العراق.