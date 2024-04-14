مصرع 29 شخصًا بسبب الصواعق والأمطار في باكستان

كشفت السلطات الباكستانية، عن مصرع 29 شخصًا جراء الصواعق الرعدية والعواصف والأمطار الغزيرة، المستمرة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.

وأوضحت أن 17 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في إقليم البنجاب وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة.

وأكدت السلطان، أن 8 أشخاص آخرون لقوا مصرعهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي باكستان، فيما سقط العديد من القتلى جراء انهيار الأسطح والجدران المتهالكة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي.

فيما حذرت الأرصاد الباكستانية من هطول المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية خلال الساعات القادمة.