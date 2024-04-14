سر سخرية شقيق بنزيما من تصريحات وكيل حمدالله

أثار شقيق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد جدلا بعد تعليقه على تصريحات وكيل المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب النمور.

وكان وكيل حمدالله قد أدلى بتصريحات قوية هاجم فيها بنزيما وأكد أن الأخير يرغب في رحيل حمدالله عن صفوف الفريق لأنه يسجل أهداف أكثر منه.

ونشر أحد الحسابات على منصة “إنستجرام” تصريحات وكيل حمدالله، ليرد عليها شقيق بنزيما بوجه تعبيري ضاحك، في إشارة للسخرية من التصريحات.

وقال وكيل حمدالله في حواره مع موقع كووورة حول أنباء عدم رغبة بنزيما في اللعب بجوار المهاجم المغربي “ربما لأنه يسجل أكثر منه، وهذا سلوك غير احترافي ولا يليق بلاعب بقيمة بنزيما، ولا ننسى أن المهاجم الفرنسي هو من تسبب في رحيل نونو سانتو المدرب السابق، والآن يريد إقصاء جاياردو وبعض الأجانب بما فيهم حمد الله”.