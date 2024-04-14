الهلال يُعلن إصابة لاعبه قبل مواجهة العين بدوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال، عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ناصر الدوسري قبل مواجهة العين في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة نظيره العين، على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة “أكس” بأن الفحوضات التي أجراها اللاعب، أوضحت إصابته في العضلة الأمامية، خلال نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام الاتحاد، الخميس الماضي.

وفي سياق متصل فأكدت صحيفة “الرياضية” بأن اللاعب ناصر الدوسري، تم استبعاده من رحلة البعثة الهلالية إلى الإمارات.

وتأهل الهلال للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد العين لذات الدور بعد تخطي عقبة النصر بركلات الترجيج 3/1.

جدير بالذكر أن الهلال حصد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، يوم الخميس الماضي.