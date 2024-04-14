هل الإكثار من تناول الحلويات يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري؟

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. عرس الجن

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الجار

  • 14
    أبريل

    حفلات العيد.. تامر عاشور

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

14 أبريل 2024

هل الإكثار من تناول الحلويات يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري؟

منوعات
هل الإكثار من تناول الحلويات يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري؟

يعتقد الكثيرون خطأ أن استهلاك الحلويات بكثرة قد يكون السبب المباشر في الإصابة بمرض السكري. هذا الأمر تنفيه الدكتورة ريفيتال غوروديسكي باسكن، أخصائي الغدد الصماء في المستشفى الجامعي بكليفلاند، وإن كانت لا تنفي كونه أحد أسباب الإصابة ببعض أنواع السكري.

ووفق ما نقله عنها موقع “University Hospitals” الأمريكي، فإنك “إذا كنت غير مصاب بزيادة الوزن، فقد يشكل تناول الحلويات بكثرة مقدمة للإصابة بالسكري من النوع 2″، ذلك لأن استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر بشكل مستمر قد يؤدي إلى زيادة الوزن وظهور مقاومة الأنسولين، وهي علامة مبكرة على مقدمات السكري.

الحلويات ومقاومة الأنسولين

ووفق “باسكن”؛ عندما نستهلك السكر – بما في ذلك الكربوهيدرات المعقدة كالنشويات التي يتم تقسيمها إلى سكر للحصول على الطاقة – ينتج البنكرياس الأنسولين، وهو الهرمون المطلوب لنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم واستقلابه للحصول على الطاقة. فإذا كنا نأكل الحلويات طوال اليوم، يعمل البنكرياس باستمرار لإنتاج ما يكفي من الأنسولين، وحينما ترتفع مستويات الأنسولين إلى مستويات فوق الطبيعية، فإن الجسم يقاومها، وبمرور الوقت، يصبح الأنسولين غير فعال، لتبدأ مرحلة داء السكري من النوع 2.

ماذا يحدث عند مقاومة الأنسولين؟

إذا قاوم الجسم آثار الأنسولين أو لم ينتج ما يكفي منه، يبقى الجلوكوز في مجرى الدم.

ارتفاع مستويات السكر في الدم يقطع استجابات نظام الجسم الطبيعي والشفاء، ويمكن أن يسبب تلفًا بالأعصاب ومن ثم فقدان الرؤية أو الأطراف.

وفي الوقت نفسه، يتم تخزين السكر الزائد غير المستخدم للطاقة على شكل دهون، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة مقاومة الأنسولين، ما يفاقم وضع مرض السكري من النوع 2 ويؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية. وهذه كلها علامات وأعراض متلازمة التمثيل الغذائي، نتيجة للاستهلاك المفرط للسكر لفترة طويلة.

هل سكريات الفاكهة صحية؟

في حين أن السكر الموجود في الكعك والمشروبات المحلاة غالبًا ما يرتبط بالإفراط في تناول السكر، فإن السكر الموجود في الفاكهة قد يساهم كذلك في مقاومة الأنسولين إذا تم تناوله بكثرة. ولكن نظرًا لأن الفواكه تقدم فوائد الألياف والعديد من العناصر الغذائية، فهي بديل جيد للوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية.

وفي حين أن جميع الفواكه صحية، عند مقارنة محتوى السكر في الحلوى المصنعة، فإن التوت أقل في محتوى السكر من باقي الفواكه مثل البطيخ والعنب والأناناس. والمفتاح في تناول الفاكهة هو الاعتدال للحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية.

الاعتدال هو المفتاح

تقول “باسكن” إنه في حين أن تناول الكثير من السكر في بعض الأحيان لا يسبب مرض السكري بشكل مباشر في الوزن الطبيعي، ومع الشخص السليم، فإن الكثير من السكر يمكن أن يكون ضارًا بالتأكيد.

وهي تنصح بالاعتدال لتجنب الأضرار. فإذا كنت تستهلك الكثير من السكر على أساس يومي أو كل ساعة، فمن المرجح أن تكتسب وزنًا وتصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي. لا تمنع السكر ولكن تناوله باعتدال.

Restaurant

إخترنا لك

كافيه بتيل

كافيه بتيل

مقهى
قاعة المملكة بـ فورسيزونز

قاعة المملكة بـ فورسيزونز

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: