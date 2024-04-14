ناقد رياضي: مباراة الهلال والعين صعبة ومتفائل بفوز الزعيم

يري الناقد الرياضي محمد الشيخ، أن مباراة الهلال والعين صعبة بكل المقايس، مشيرًا إلى أن الزعيم لديه ضغوطات كبيرة ولكنه متفائل بتحقيقه الفوز.

الهلال يلاقي نظيره العين، على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال محمد الشيخ في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “مباراة بكل الإعتبارات صعبة، لكونها في نصف النهائي لأن بعد خطوتين ستصل للنهائي، وإرهاق الهلال بعد موسم طويل، بجانب أن العين الإماراتي يلعب على أرضه”.

وتابع: “ولكن يظل هذا هو الهلال، وسيستفيد من ارتفاع معنوياته، خاصة بعد حصده بطولة الدرعية للسوبر السعودي، وسيستفيد من تراجع مستوى العين في المباريات الأخيرة”.

وأختتم: “متفائل للغاية بفريق الهلال رغم كل الضغوطات التي يعاني منها، لمواصلة رحتله نحو تحقيق اللقب، ومواصلة تكسير الأرقام القياسية في كرة القدم، وأيضًا مواصلة حصده البطولات هذا الموسم، ومتفائل وسيعود الهلال بالفوز من الإمارات”.

وتأهل الهلال للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد العين لذات الدور بعد تخطي عقبة النصر بركلات الترجيج 3/1.

وحصد الهلال بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالإمارات، يوم الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن الهلال الأكثر تتويجًا بكأس دوري أبطال آسيا، حيث حصد الزعيم اللقب 4 مرات من قبل، فيما تُوج العين بالبطولة الآسيوية مرة واحدة فقط.