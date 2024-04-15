انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 90.21 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط في التعاملات اليوم الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لتوقعات المخاطر في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل الذي وقع السبت الماضي.

وبحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو 24 سنتاً إلى 90.21 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 38 سنتاً إلى 85.28 دولار للبرميل.

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وأنهت معاملات النفط الأسبوع منخفضة 1% بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وقبل الهجوم الإيراني، صعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي.