تابعة لـ “بدجت السعودية” تستحوذ على 70% من شركة في الإمارات

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” اليوم الاثنين عن الانتهاء من توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 70% من أسهم شركة “التنمية لما وراء البحار” (ش.ذ.م.م) في الإمارات.

وأشارت “بدجت السعودية” إلى أن قيمة الاستحواذ على 70% من أسهم شركة “التنمية لما وراء البحار” في الإمارات تبلغ أكثر من 13.3 مليون درهم إماراتي.

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وكانت “بدجت السعودية” أعلنت في مارس 2023، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على 70% من حصص شركة “التنمية لما وراء البحار” القابضة في شركاتها التابعة في كل من السعودية والإمارات والكويت.