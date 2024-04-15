دراسة: “حديث متبادل” بين الخلايا يُساهم في انتشار سرطان البنكرياس بالجسم

كشفت دراسة أجرتها جامعة أوكلاهوما عن آلية بيولوجية تؤدي إلى تطور مرض سرطان البنكرياس.

وأوضحت الدراسة، أن الحديث المتبادل بين الخلايا السرطانية، وأحد أنواع الخلايا المناعية، تتسبب في تمكين السرطان من الجسم.

ويؤدي التواصل إلى زيادة إفراز بروتين TWEAK، والذي يسبب الالتهاب ويساهم في تمكين المرض.

وشددت الدراسة على أن فهم هذه الآلية يوفر الأمل في التدخلات المحتملة لوقف أو تقليل تطور المرض، مما قد يؤدي إلى تحسين علاج سرطان البنكرياس، كما يُساهم هذا الاكتشاف في التشخيص المبكر لسرطان البنكرياس.

ومن الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة؛ حيث يتم تشخيص أكثر من 80٪ من المرضى المصابين بالمرض عندما يكون السرطان في مرحلة متقدمة وتكون خيارات العلاج محدودة.

وقد أشارت بعض الدراسات السريرية السابقة إلى أنه قبل ستة إلى تسعة أشهر من تشخيص سرطان البنكرياس، يبدأ الناس في فقدان الدهون ثم العضلات.