3 دوافع لفوز الهلال على العين في موقعة دوري أبطال آسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض مباراة هامة أمام نظيره العين الإماراتي، غدًا الثلاثاء في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال ضيفًا على نظيره العين، في المباراة التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال تأهل للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي نفس السياق نجح فريق العين في الصعود لدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تخطي عقبة النصر بركلات الترجيح 3/1.

3 دوافع لفوز الهلال على العين:

1_ مواصلة الانتصارات

يسعي الهلال لمواصلة الانتصارات المتتالية التى يحققها الفريق على مدار الموسم الحالي، حيث حقق الزعيم رقمًا قياسيًا لأطول سلسلسة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم لأول مرة، ووصل للانتصار المتتالي رقم 34، بعدما فاز على الاتحاد في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

2_ استمرار تفوق الزعيم:

يبحث الهلال عن الفوز أمام العين، خاصة بعدما فاز الزعيم على الفريق الإماراتي في آخر مواجهتين جمعتهما في 2019، حيث فاز الزعيم في المباراة الأولى التي أقيمت في الجولة الأولى من دوري المجموعات بهدف نظيف.

وفي نفس العام حقق الهلال الفوز على العين في الجولة الخامسة وفي مباراة الجولة الخامسة تفوق بهدفين دون رد.

3_ الرغبة في حصد بطولات الموسم:

يرغب الهلال تحت قيادة مدربه جورجي خيسوس في حصد البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم، خاصة بعدما نجح الزعيم خلال الأيام القليلة الماضية في حصد بطولة السوبر السعودي، للمرة الرابعة في تاريخه.

وفاز الهلال على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، وحصد اللقب لصالحه، ويسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته والمضي قدمًا في بطولة آسيا بالفوز على العين الإماراتي.