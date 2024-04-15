“العارض” أكثر الأحياء تداولاً في البورصة العقارية اليوم

شهدت البورصة العقارية اليوم الاثنين، 625 صفقة، بقيمة وصلت إلى أكثر من 581.68 مليون ريال، لمساحة متداولة بلغت 910853 متر مربع.

وأظهر موقع “البورصة العقارية” أن أعلى سعر سجل للمتر المربع خلال اليوم بلغ 16067 ريال فيما كان متوسط السعر 638 ريال.

الأحياء الأكثر تداولاً

احتلت منطقة الرياض، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً اليوم على مستوى السعودية، حيث تصدرت 5 أحياء من الرياض القائمة.

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وجاء حي العارضة في صدارة القائمة بقيمة تداولات بلغ أكثر من 19.6 مليون ريال، يليه حي النرجس بقيمة تخطت 14.5 مليون ريال.

وضمت القائمة حي بدر بقيمة وصلت إلى أكثر من 13.5 مليون ريال، ثم حي طويق بقيمة تجاوزت 7.6 مليون ريال، وفي المركز الخامس بالقائمة جاء حي الوسام بقيمة وصلت لأكثر من 4.6 مليون ريال.