5 طرق تحقّق الاستفادة من المواهب وأصحاب القدرات الإبداعية

الدكتور هيثم المصري – مستشار التدريب والتطوير

يعتمد تحقيق الاستفادة العملية، مِن المواهب وأصحاب القدرات الإبداعية في بيئة العمل، على تكاتُف العوامل الداعمة لذلك، مِن موظّف مشارك وفريق عمل داعم وبيئة عمل منجزة محفّزة.

وهناك بعض الوسائل التي يمكن اعتمادها لتحقيق الاستفادة العملية من المواهب وأصحاب القدرات الإبداعية في بيئة العمل:

أولها: الاهتمام بتوجيه وتوظيف المواهب الإبداعية، ويجب اكتشاف وتوظيف الأفراد ذوي المواهب الإبداعية في الشركة لضمان استفادة كاملة من قدراتهم ومهاراتهم، ويبدأ ذلك من عملية الجذب والاختيار من القائمين على المقابلات الشخصية في مرحلة التوظيف، ولا تتوقّف منهجية المقابلة على المهارات والمهام الحالية، إنما محاولة لاستكشاف حقيقي لقدرات المتقدم الشخصية، وتتوفّر العديد من الاختبارات الشخصية المعتمدة لتحقيق ذلك.

ثانيها: توفير بيئة عمل إبداعية وداعمة، يُمكننا تحفيز الإبداع والابتكار عن طريق إنشاء بيئة عمل إيجابية، تشجّع على التفكير خارج الصندوق وتبادل الأفكار، وهنا يمكن القول إن مقوّمات التمكين في بيئة العمل، من حاضنات الأفكار وجلسات العصف الذهني وورش العمل الابتكارية، قد تخلق فرصا للموظفين، للمشاركة في إيجاد حلول لمشاكل أو طرق حصول على فرص لا يمكن لشخصٍ أو مجموعة من القيادات الحصول عليها بمفردهم، مما يخلق شعور المشاركة بدلا من المشاهدة والتقييم.

ثالثها: توجيه الدعم والتقدير، فمِن المهم تقدير وتشجيع المواهب الإبداعية من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لتطوير قدراتهم وتحقيق إمكاناتهم بالكامل، وهو دور أصيل من مهام القائد الحقيقي، وتختلف طريقة التحفيز، كما ذكرنا في مقالات سابقة، حسب الموقف والشخص.

رابعها: توفير الفرص للتدريب والتطوير، إذ يجب توفير فرص التدريب المستمر والتطوير المهني لأصحاب المواهب الإبداعية لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم، ولا يقتصر التطوير على المهارات الوظيفية فقط، إنما يمتد إلى المهارات السلوكية والمؤسسية أيضا، ليتيح لكل فرد زيادة قدراته بشكل متكامل، وبالتالي قدرات الشركة/المؤسسة، كما يؤدي إلى زيادة فرص النجاح.

خامسها: تعزيز التعاون والعمل الجماعي، فيمكن أن يساعد التعاون بين الفرق وتشجيع العمل الجماعي على تعزيز الإبداع وتحقيق النجاح في بيئة العمل.

و‎بتنفيذ هذه الاستراتيجيات والتوجيهات، يمكن تعزيز الإبداع والاستفادة العملية من المواهب وأصحاب القدرات الإبداعية في بيئة العمل بشكل فعّال ومؤثّر باستدامة.