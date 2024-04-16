قرار خلال ساعات بتأجيل مباراة الهلال والأهلي

تدرس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والهلال.

إدارة عمليات المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بدأت بحث تأجيل مباراة الأهلي والهلال، 24 ساعة في أعقاب تأجيل مباراة العين والهلال الآسيوية.

من المقرر أن يصدر القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، حال اعتماده

أعلن الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة الهلال ضد العين الإماراتي التي كانت مقررة مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب العاصفة التي تشهدها دولة الإمارات