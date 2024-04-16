50 قتيلاً في فيضانات أفغانستان خلال 4 أيام

لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على أفغانستان خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد اليوم الثلاثاء، بأن نحو 36 شخصًا آخرين أصيبوا في الفيضانات.

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وقال المتحدث باسم الوكالة جنان سياق، إن الفيضانات تسببت بأضرار كبيرة، من بينها تدمير الأراضي الزراعية والمنازل.

وفي أكتوبر الماضي، أدت سلسلة من الزلازل التي شهدها إقليم هيرات غربي البلاد إلى مقتل 1500 شخص على الأقل.