الغيابات تُهدد النصر أمام الفيحاء في دوري روشن

يُواجه نادي النصر اختبارًا صعبًا في مباراته القادمة ضد الفيحاء ضمن الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك لغياب عدد من نجومه المؤثرين.

يغيب كريستيانو رونالدو ونواف العقيدي بسبب الإيقاف، فيما يغيب أيضًا أندرسون تاليسكا بسبب إصابة تعرض لها خلال الفترة الماضية.

يُعد غياب هؤلاء اللاعبين ضربة قوية للنصر، خاصةً رونالدو الذي يُعتبر الهداف الأول للفريق.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، جمعها من 21 انتصارًا و 2 تعادلًا و 4 هزائم.

أما الفيحاء فيحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و 9 تعادلات و 11 هزيمة.