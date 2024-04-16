برعاية خادم الحرمين الشريفين.. السعودية تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ 2024

تستضيف المملكة العربية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024، والتي تتزامن مع اليوبيل الذهبي للبنك، ومقرر لها مدينة الرياض.

تحمل الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام شعارًا يجسد رؤية الماضي وتوجيهات المستقبل، تحت عنوان “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيس البنك ومساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

وبوصفه المؤسسة التنموية الرئيسية لبلدان الجنوب، من المتوقع أن تشهد الفعاليات والاجتماعات السنوية واليوبيل الذهبي للبنك اهتمامًا دوليًا وإقليميًا واسعًا.

كما من المقرر أن تتضمن الفعاليات مشاركة خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والبنوك الإسلامية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال.

وستتيح الاجتماعات مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة، وستحتفل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باليوبيل الذهبي، معبرة عن التقدير لخمسة عقود من التعاون البناء والشراكات الفاعلة التي ساهمت في تحقيق التحول المنشود.