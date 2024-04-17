عمومية إكسترا توافق على طرح 30% من “المتحدة الدولية القابضة” للاكتتاب العام

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) على طرح حصة 30% من الشركة المتحدة الدولية القابضة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية تداول.

وقالت الشركة في بيان لسوق السعودية تداول اليوم الأربعاء، إن الجمعية العامة غير العادية قررت “الموافقة على الصفقة الجوهرية الخاصة بالشركة المتحدة الدولية القابضة” وذلك من خلال طرح 7,500,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة المتحدة الدولية القابضة للإكتتاب العام في السوق الرئيسية.

وكان الاجتماع للجمعية العامة غير العادية الذي انعقد يوم الثلاثاء، هو الثاني، وتم عقده بعد ساعة من الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب القانوني له، حسب البيان.