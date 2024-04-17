مطارات الرياض وخطوط “جنوب الصين” تدشنان مسارًا جويًا لربط العاصمتين

أعلنت شركة مطارات الرياض، بالتعاون مع شركة خطوط جنوب الصين الجوية، عن تدشين مسار جوي جديد اليوم الأربعاء، لربط الرياض بالعاصمة الصينية.

وأكدت شركة مطارات الرياض، أن ذلك بعد جهود الهيئة العامة للطيران المدني في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني المتمثلة في زيادة الوجهات وعدد المسافرين في مطارات السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الربط الجوي للسعودية.

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وأعلنت الهيئة مؤخرًا التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين – شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن “بكين” و “جوانزو “و “شينزين” والرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و 3 رحلات شحن جوي، ابتداءً من اليوم.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن أبو عباة، إلى أن تدشين المسار الجديد؛ يعكس مدى التزام الشركة بتعزيز جهود الربط الجوي المباشر بين السعودية والصين، وذلك من منطلق حرصها على تمكين المزيد من السيّاح الصينيين من زيارة السعودية بهدف اكتشاف المزيد من الوجهات السياحية الجاذبة، والتعرّف على مكامن الفرص الاستثمارية القائمة، كجزء من إسهام الشركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أبو عباة، أن التعاون بين مطارات الرياض وشركة خطوط جنوب الصين الجوية، ما هو إلا ثمرة لجملة من الإنجازات الريادية المستحقة التي حققتها منظومة الطيران المدني بالسعودية، التي من أبرزها نيل مطار الملك خالد الدولي شهادة الترحيب بالسياح الصينيين (WELCOME CHINESE) في يوليو الماضي؛ ما أسهم في تعزيز فرص نجاح هذا التعاون.