بايرن ميونخ إلى نصف نهائي أوروبا بهدف أمام أرسنال

تأهل بايرن موينخ الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على آرسنال بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024، على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

وافتتح جوشوا كيميتش التسجيل لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 64 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من رافاييل جيريرو من جهة اليسار سددها كيميتش برأسية قوية مرت لداخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 47 كرة خطيرة مرسلة من كيميتش من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء حولها ليون جوريتسكا براسية قوية ارتدت من العارضة، وانقذت الجانرز من هدف محقق.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “الإمارات” قد انتهت بالتعادل بين الفريقين، وسجل للمدفعجية بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد، أما للبافاري سيرج جنابري وهاري كين، ليصبح مجموع المباراتين 3 – 2 لصالح العملاق البافاري.

تشكيل أرسنال ضد بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – تومياسو.

خط الوسط: أوديجارد – جورجينيو – رايس.

خط الهجوم: ساكا – هافرتز – مارتينيلي.

تشكيل بايرن ميونيخ ضد أرسنال

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: مزراوي – إريك داير – دي ليخت – كيميتيش.

خط الوسط: لايمر – جوريتسكا – جيريرو – موسيالا – ساني.

خط الهجوم: هاري كين.