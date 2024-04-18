مذكرة تفاهم بين “تبوك للتنمية الزراعية” و”توبيان” لمشروع بيوت محمية لإنتاج الخضروات والفواكه

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، في بيان اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توبيان المحدودة (شركة نيوم للغذاء) بغرض التعاون في تخطيط وتطوير وبناء وتشغيل عمليات زراعة في البيوت المحمية لإنتاج الفواكه والخضروات.

ووفق بيان الشركة المرسل لبورصة تداول، سيكون المشروع المزمع في موقع شركة تبوك للتنمية الزراعية في تبوك، على أن يبدأ العمل بمذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها لمدة عام وتنتهي بنهايته أو بتوقيع اتفاقية ملزمة التي ستخضع حينها لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة.

وتعمل المملكة لإعادة هيكلة منظومة الأمن الغذائي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تنفيذ البرامج الإستراتيجية للأمن الغذائي، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.

وسيكون على شركة تبوك للتنمية الزراعية، في إطار هذه المذكرة، تخصيص 100 هكتارًا من الأراضي الزراعية المناسبة لبناء منشأة بيوت محمية متوسطة التقنية في موقع مناسب في منطقة تبوك، مع توفير ما يكفي من موارد الماء والكهرباء لأغراض المشروع

كما ستقدم شركة تبوك مساعدة ودعم توبيان في الدخول للأسواق وفي عمليات الشراء في المملكة العربية السعودية ودعمها في الوصول إلى مشتري التجزئة والجملة للمنتجات، وتوفير مخازن التبريد والعمالة وغيرها من المعدات المناسبة المتاحة لاستخدام المشروع، وتقديم الدعم للإشراف على بناء المرفق.

أما شركة توبيان، سيكون عليها تصميم وتركيب البيوت المحمية، وتوفير الخبرة الفنية في إنشاء وتشغيل المنشأة، والتفاوض وإبرام العقود لجميع مستلزمات الزراعة الداخلية والبيوت المحمية) والتعبئة والفرز والتصنيف.

كما سيكون من مهامها، تحديد خطة الإنتاج وإدارة علاقات العملاء، والمساعدة في التوظيف والإشراف وإدارة القوى العاملة، وتوفير التدريب للقوى العاملة المحلية، وتأمين بيع وتوزيع كافة الإنتاج الخارج من المنشأة.