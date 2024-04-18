مذكرة تفاهم بين “تبوك للتنمية الزراعية” و”توبيان” لمشروع بيوت محمية لإنتاج الخضروات والفواكه

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    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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فريق التحرير

18 أبريل 2024

مذكرة تفاهم بين “تبوك للتنمية الزراعية” و”توبيان” لمشروع بيوت محمية لإنتاج الخضروات والفواكه

اقتصاد
مذكرة تفاهم بين “تبوك للتنمية الزراعية” و”توبيان” لمشروع بيوت محمية لإنتاج الخضروات والفواكه

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، في بيان اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توبيان المحدودة (شركة نيوم للغذاء) بغرض التعاون في تخطيط وتطوير وبناء وتشغيل عمليات زراعة في البيوت المحمية لإنتاج الفواكه والخضروات.

ووفق بيان الشركة المرسل لبورصة تداول، سيكون المشروع المزمع في موقع شركة تبوك للتنمية الزراعية في تبوك، على أن يبدأ العمل بمذكرة  التفاهم من تاريخ توقيعها لمدة عام وتنتهي بنهايته أو بتوقيع اتفاقية ملزمة التي ستخضع حينها لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة.

وتعمل المملكة لإعادة هيكلة منظومة الأمن الغذائي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تنفيذ البرامج الإستراتيجية للأمن الغذائي، وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير للبنى التحتية واللوجستية وزيادة الكفاءة الإنتاجية للنظم الزراعية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة وزيادة المخزونات الإستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها بأسعار مناسبة.

وسيكون على شركة تبوك للتنمية الزراعية، في إطار هذه المذكرة، تخصيص 100 هكتارًا من الأراضي الزراعية المناسبة لبناء منشأة بيوت محمية متوسطة التقنية في موقع مناسب في منطقة تبوك، مع توفير ما يكفي من موارد الماء والكهرباء لأغراض المشروع

كما ستقدم شركة تبوك مساعدة ودعم توبيان في الدخول للأسواق وفي عمليات الشراء في المملكة العربية السعودية ودعمها في الوصول إلى مشتري التجزئة والجملة للمنتجات، وتوفير مخازن التبريد والعمالة وغيرها من المعدات المناسبة المتاحة لاستخدام المشروع، وتقديم الدعم للإشراف على بناء المرفق.

أما شركة توبيان، سيكون عليها تصميم وتركيب البيوت المحمية، وتوفير الخبرة الفنية في إنشاء وتشغيل المنشأة، والتفاوض وإبرام العقود لجميع مستلزمات الزراعة الداخلية والبيوت المحمية) والتعبئة والفرز والتصنيف.

كما سيكون من مهامها، تحديد خطة الإنتاج وإدارة علاقات العملاء، والمساعدة في التوظيف والإشراف وإدارة القوى العاملة، وتوفير التدريب للقوى العاملة المحلية، وتأمين بيع وتوزيع كافة الإنتاج الخارج من المنشأة.

 

 

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