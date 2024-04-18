أسواق الذهب تنتعش وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة

ارتفع الذهب اليوم الخميس مدفوعًا بمخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وعلى الرغم من الضغوط المحتملة من بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، فقد حافظ الذهب على مكاسبه.

وارتفع الذهب الفوري 0.6٪ ليصل إلى 2374.97 دولارًا للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولارًا الجمعة الماضية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1٪ لتصل إلى 2389.70 دولارًا.

يُذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة يُقلّل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تُدرّ عوائد.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1027.82 دولار.