مايكروسوفت تتيح تطبيق “ون نوت” لنظارة أبل

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن إطلاق تطبيق تدوين الملاحظات OneNote لنظارة آبل فيجن برو، مقدمة العديد من المزايا المتاحة بالفعل في إصدار التطبيق المخصص لأجهزة آيباد اللوحية.

يتيح تطبيق OneNote للمستخدمين كتابة المذكرات والملاحظات، مع خيارات لمزامنة المحتوى مع خدمة التخزين السحابي OneDrive للوصول إليه عبر مختلف المنصات، كما يمكن إضافة وسوم مثل “هام” و”المهام” لتسهيل ترتيب المحتوى داخل التطبيق، ويتيح حماية الملاحظات بكلمة مرور.

يعمل تطبيق OneNote بنظارة آبل Vision Pro مباشرةً مثل باقي التطبيقات الموجودة في النظارة، أو باستخدام لوحة مفاتيح وفأرة متصلين بها.

وتخطط “مايكروسوفت” لإتاحة المزيد من المزايا في المستقبل، مثل إضافة دعم روبوت الذكاء الاصطناعي Copilot والمصادقة الثنائية وإدراج الصور من الكاميرا أو تطبيق الصور.

يمكن تنزيل تطبيق مايكروسوفت OneNote لنظارة آبل من متجر آب ستور، ويمكن استخدامه بحساب مايكروسوفت الشخصي أو حسابات الأعمال.

تسعى الشركة إلى توفير كافة التطبيقات التابعة لها على نظارة آبل فيجن برو الجديدة، وقد سبق وأتاحت تطبيقات أخرى تابعة لها، مثل تطبيق المكالمات والاجتماعات تيمز، وتطبيق إدارة البريد الإلكتروني أوت لوك، وتطبيقات وورد وإكسل وباوربوينت.

وما تزال نظارة آبل فيجن برو متوفرة فقط على نطاق محدود داخل الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تصل إلى المزيد من الأسواق خلال العام الجاري.