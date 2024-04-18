الاتحاد السعودي يُعلن حكام مباريات اليوم في دوري روشن

تُلعب اليوم الخميس، ثلاث مباريات في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

ويلتقي التعاون مع نظيره الخليج على ملعب الأول، فيما يلاقي الشباب نظيره أبها على ملعب الليوث، بينما يواجه الفتح نظيره الرائد على ملعب الفتح.

طاقم تحكيم مباراة التعاون والخليج:

وأسند الاتحاد السعودي إدارة مباراة التعاون والخليج إلى الحكم رايد الزهراني، ويعاونه علي العلي، عبد العزيز البريه.

وعبد الله زريان حكمًا رابعًا، وتركي هشلان حكم لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

طاقم تحكيم مباراة الرائد والفتح:

ويُدير المباراة الحكم ممدوح آل شهدان، ويعاونه مؤيد المسجن وأحمد ودعاني.

ومحمد الغامدي حكمًا رابعًا، ومحمد أبو شقارة حكم لتقنية الفيديو، ويعاونه محمد وزي.

طاقم تحكيم مباراة الشباب وأبها:

وأختار الاتحاد السعودي الحكم شكري الحنفوش لإدارة المباراة، ويعاونه بدر الشمراني، ويساعده بليغ آل رمضان.

ومشعل الشهري حكمًا رابعًا، وحكم تقنية الفيديو عبد الله الحربي، ويعاونه محمد العرمطي.