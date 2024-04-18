ارتفاع أصول الصناديق الاستثمارية السعودية لأكثر من 122 مليار ريال بنهاية 2023

شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية خلال الربع الرابع من عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 5% تقريبًا، أي ما يعادل 5,460 مليار ريال، لتصل إلى 122,578 مليار ريال.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2024م، يعزى هذا النمو إلى الارتفاع في الأصول المحلية بنسبة 7%، بزيادة بلغت 6,348 مليار ريال، لتصل إلى 101,182 مليار ريال، ممّا يشكل 82.5% من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية.

كما شهدت أعداد المشتركين في الصناديق ارتفاعًا ربعيًا بنسبة 4%، ليصل عددهم إلى 1,080,455 مليون مشترك، كما ارتفع عدد الصناديق العاملة بنسبة 3% ليصل إلى 291 صندوقًا.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية حسب نوع الاستثمار على 9 أنواع، تصدّرها “الأسهم المحلية” بقيمة 27,904 مليار ريال، تليها “الاستثمارات العقارية” بقيمة 24,730 مليار ريال، ثم “أدوات نقدية محلية” بقيمة 23,767 مليار ريال.

وتُشير الأرقام الواردة في تقرير البنك المركزي إلى تزايد جاذبية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في السعودية، مدعومة ببيئة اقتصادية قوية وتطورات إيجابية في مختلف القطاعات.