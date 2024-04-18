السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال على وافد لتحرشه بامرأة

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، عن صدور حكم بحق وافد متهم بالتحرش بامرأة بالسجن السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألف ريال.

وكانت نيابة الآداب العامة، أعلنت الانتهاء من التحقيق مع وافد بتهمة التحرش بامرأة.

اقرأ أيضًا: القبض على مقيم والتشهير به لتحرشه بامرأة في عسير

بدورها، أصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية.

وأكدت النيابة العامة على حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.