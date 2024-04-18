نجم ليفربول السابق يؤكد قرب انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

قال الإسباني خوسيه إنريكي، نجم ليفربول السابق، إن رحيل النجم المصري محمد صلاح، عن صفوف الريدز، لا شك فيه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد إنريكي في تصريحات صحفية، أن صلاح سيرحل عن ليفربول حال امتلاكه العرض المناسب، مشيرا إلى اقتراب الدوري السعودي من حسم صفقة الدولي المصري في ظل الحديث عن عرض تبلغ قيمته 200 مليون إسترليني.

ويحيط الغموض بموقف صاحب ال 31 عاما، خاصة مع رحيل المدير الفني الألماني يورجن كلوب عقب الموسم الجاري، والحديث عن استراتيجية جديدة للنادي الإنجليزي في المواسم المقبلة.

وشكك النجم الإسباني السابق في إمكانية أن يرفض محمد صلاح عرضًا مغريًا بهذه القيمة.

واعتبر إنريكي أن الصيف هو الوقت المثالي لرحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول نظرا لانتهاء حقبة المدرب يورجن كلوب.

وكانت عدة تقارير صحفية أوروبية قد أكدت في أوقات سابقة، اقتراب محمد صلاح من خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل عبر بوابة الدوري السعودي للمحترفين.