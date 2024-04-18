أزمة هجومية تطارد الهلال قبل مباراة العين

يعاني جورجي جيسوس، مدرب الهلال ، من أزمة هجومية قبل مواجهة العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال على يد مضيفه العين بنتيجة 2-4 مساء أمس الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.

وسيكون الهلال مطالبًا بالفوز بفارق 3 أهداف على الأقل في مباراة الإياب المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الرياض إذا أراد استكمال مسيرته الآسيوية هذا الموسم.

وبخلاف التأخر في النتيجة، يبقى الهلال مهددًا بفقدان خدمات صالح الشهري، مهاجم الفريق، في مباراة العين بسبب إصابة في الركبة.

ومن المقرر أن يجري الشهري أشعة على موضع الإصابة يوم الأحد المقبل، لحسم موقفه النهائي من موقعة الثلاثاء، حسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الخميس.

وتعرض الشهري للإصابة في مباراة الفريق ضد الاتحاد يوم الخميس الماضي في أبوظبي بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وفقًا للصحيفة ذاتها.

لذلك لم يبدأ مباراة العين التي جرت أمس، إلا أن جيسوس دفع به بديلًا في الدقيقة 72، دون أن يُحدث تأثيرًا يُذكر، إذ يبدو أنه كان متأثرًا بإصابته.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن الشهري خرج من التشكيل الأساسي بعدما شعر بآلام، لذلك اكتفى بالدفع به بديلًا.

وتأتي إصابة الشهري في وقت يفتقد فيه الهلال خدمات مهاجمه الأساسي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الغائب لإصابة في العضلة الخلفية.

وفي حال تأكد غياب الشهري، فإن جيسوس لن يكون أمامه سوى عبدالله الحمدان، خياره الثالث في الخط الأمامي، للدفع به أمام العين.

ولا تبدو أرقام الحمدان مبشرة، خصوصًا أن الزعيم يحتاج لتسجيل 3 أهداف على الأقل.

ولعب صاحب الـ24 عامًا 31 مباراة بكل البطولات هذا الموسم معظمها كبديل، سجل خلالها 4 أهداف فقط، كما مرر تمريرة حاسمة واحدة.

ولم يشكل الحمدان خطورة تُذكر في مباراة العين التي جرت في الذهاب، ما يزيد الشكوك حول قدرته على هز الشباك في موقعة الإياب