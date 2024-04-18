ليفربول يودع الدوري الأوروبي بعد الفوز على أتالانتا بهدف نظيف

ودع فريق ليفربول منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أتالانتا بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب “أتليتي أزوري إيطاليا” في إطار منافسات إياب ربع نهائي البطولة، موسم 2023/24.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة بالدقيقة 5 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بداعي وجود لمسة يد على ماتيو روجيري من داخل منطقة الجزاء، ليسددها محمد صلاح قوية في الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

هدف صلاح لم يكفي لتأهل الريدز لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد تغلب أتالانتا في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد، ليتأهل الفريق الإيطالي لنصف النهائي بمجموع المبارتين ( 3 – 1 ).

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – ابراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح – جاكبو – لويس دياز.