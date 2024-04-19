الدولار يرتفع 0.03% بعد الهجوم على أصفهان

ارتفع الدولار الأمريكي 0.03% مقابل سلة من العملات الرئيسية ليصل إلى 106.19، ويقترب بذلك من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 106.51.

وجاء هذا الارتفاع بعد تقارير عن غارة إسرائيلية على إيران.

هبوط العملات الأوروبية

هبط الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2420 دولار، متجهًا لخسارة 0.2% خلال الأسبوع.

تراجع اليورو 0.07% إلى 1.06355 دولار، ويتجه نحو خسارة أسبوعية طفيفة.

انخفاض الدولار الأسترالي والنيوزيلندي

انخفض الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.64015 دولار أمريكي.

تراجع الدولار النيوزيلندي 0.31% إلى 0.58825 دولار أمريكي.

ارتفاع الفرنك السويسري والين الياباني

ارتفع الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، 0.35% إلى 0.9089 دولار.

صعد الين الياباني 0.2% تقريباً إلى 154.38 ين للدولار.

هبوط عملة بتكوين

هبطت عملة بتكوين المشفرة شديدة التقلب بأكثر من 5% لتتراجع لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.

استقرت عند 62381 دولارًا، بانخفاض 1.8% تقريباً.