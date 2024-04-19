17400 ترخيص.. بوابة الترفيه “قصة نجاح” تحت رعاية تركي آل الشيخ

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  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

19 أبريل 2024

17400 ترخيص.. بوابة الترفيه “قصة نجاح” تحت رعاية تركي آل الشيخ

منوعات
17400 ترخيص.. بوابة الترفيه “قصة نجاح” تحت رعاية تركي آل الشيخ

في ظل الدعم المتواصل والرؤية الواضحة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تتواصل مسيرة النجاح في تطوير القطاع الترفيهي السعودي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للترفيه، الثقافة، والفن.

الدعم الراسخ من تركي آل الشيخ

تحت إشراف تركي آل الشيخ، شهدت الهيئة العامة للترفيه تطورات ملحوظة في تسهيل الإجراءات وتحفيز الابتكار في القطاع الترفيهي.

من خلال بوابة الترفيه، أصبحت المملكة تستقطب المزيد من المستثمرين والفنانين العالميين، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الثقافي.

إنجازات بوابة الترفيه في مارس 2024

خلال شهر مارس من عام 2024، أصدرت الهيئة العامة للترفيه 403 تراخيص جديدة، مما يدل على الحيوية والنشاط الذي يغمر هذا القطاع. هذه التراخيص تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة، من العروض الحية في المطاعم والمقاهي، إلى تنظيم الفعاليات الترفيهية الكبرى.

تفصيل التراخيص الممنوحة

العروض الحية: تم إصدار 98 تصريحًا لعروض حية تجمع بين الفن والثقافة في المطاعم والمقاهي، مما يعزز من تجربة الضيوف ويثري الساحة الثقافية المحلية.

تنظيم الفعاليات: بلغ عدد التصاريح لتنظيم فعاليات ترفيهية 121 تصريحًا، ما يظهر الجهود المبذولة لتنويع الفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع الأذواق والفئات.

المراكز الترفيهية: تم منح 31 ترخيصًا لمراكز الترفيه، والتي تعتبر من العناصر الأساسية في توفير أماكن جذب للعائلات والأفراد على حد سواء.

إدارة الحشود والمرافق: الشهادات والتراخيص الممنوحة في هذا المجال تضمن توفير تجربة آمنة ومنظمة للزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

المستشار تركي آل الشيخ

الأثر الطويل الأمد لرؤية تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ليس فقط داعمًا للفعاليات الكبرى مثل موسم الرياض، الذي شهد نجاحًا باهرًا في نسخته الرابعة، بل هو أيضًا رائد في إرساء دعائم التطور المستمر للبنية التحتية الترفيهية في المملكة. من خلال توجيهاته، أصبحت الرياض مركزًا للترفيه يلقى إقبالًا دوليًا، ما يعكس التحول الثقافي والاقتصادي الذي تشهده السعودية.

مع أكثر من 17400 ترخيص تم إصدارها حتى الآن، تثبت بوابة الترفيه نجاحها كجزء لا يتجزأ من البنية التحتية الثقافية والترفيهية في المملكة.

تحت قيادة تركي آل الشيخ، تستمر الهيئة العامة للترفيه في تحقيق إنجازات مذهلة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة السعودية كوجهة رئيسية للترفيه على مستوى العالم.

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