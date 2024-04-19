الطائي يفوز على الرياض بهدفين في الدوري السعودي

نجح فريق الطائي في تحقيق الفوز على نظيره الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الطائي واجه الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن.

وسجل برنارد مينساه لاعب الطائي هدف فريقه الأول في الدقيقة 45+1، فيما أضاف خالد الشويع لاعب الرياض الهدف الثاني للطائي في شباك فريقه بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 90+12.

بينما سجل عبد الهادي الحراجين لاعب الرياض هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز ارتقى رصيد الطائي إلى النقطة 26 متواجدًا في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 16 مرة.

وعلى الجانب الآخر يحتل الرياض المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 25 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر 15 مرة.