تعرف على معلق مباراة الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلنت شبكة قنوات بين سبورتس، عن معلق مباراة الهلال والعين في إياب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره العين، على ملعب المملكة أرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك يوم الثلاثاء القادم.

ويتولى مهمة التعليق على مباراة الهلال والعين، حسن العيدروس والتي ستُذاع عبر قناة beIN Sports AFC.

حقق فريق العين الإماراتى فوزا على ضيفه الهلال بنتيجة 4-2 في المباراة التى جمعتهما اليوم، علي استاد هزاع بن زايد فى الإمارات، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لمسابقة دورى أبطال آسيا.

وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية التي حقق نادي الهلال، خلال الفترة الماضية، حيث حقق الزعيم أعلى سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم، والتي وصلت إلى 34 انتصارًا متتاليًا.