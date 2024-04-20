ضارب حمدالله: تنازلت عن القضية شهامة مني

رد المشجع فيصل العبود على تصريحات المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد بشأن التنازل عن القضية المقامة بينهما

وقال عبر حسابه على منصة إكس: “أنا المشجع صاحب القضية مع حمد الله.. نحن كسعوديين أهل الشهامة والتسامح، والقضية انتهت بتنازل الطرفين لبعضهما، وليس تنازله لي.. وكان تنازلي له شهامة وكرما مني أيضا”.

وأتم: “الكاميرات أثبتت تهجمه علي، وما حصل مني هو ردة فعل لما بادر به!”.

وكان المشجع قد وجه بعض الكلمات للنجم المغربي، وهو ما دفع الأخير لرش المياه عليه، فقام المشجع بضربه بالعصا، قبل أن يتدخل اللاعبون والمسؤولون لاحتواء الموقف