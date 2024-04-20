تشكيل الاتحاد أمام الحزم في دوري روشن

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة مارسيلو جاياردو، عن تشكيل فريقه أمام الحزم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره الحزم مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 47 نقطة في رصيده، حيث فاز النمور في 14 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 16 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز في مواجهتين، وتعادل 10 مرات، فيما تعرض للهزيمة في 15 مواجهة.

تشكيل الاتحاد أمام الحزم:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: حسن كادش، أحمد حجازي، سعد آل موسى، فواز الصقور.

خط الوسط: صالح العمري، مد الله العليان، فرحة الشمراني.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.