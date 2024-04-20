محلل اقتصادي لـ”الوئام”: نمو حركة النقل الجوي يعكس نجاح السياحة السعودية

سجلت حركة النقل الجوي في السعودية، خلال عام 2023 رقمًا قياسيًا في عدد المسافرين الذين تجاوز عددهم 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بعام 2022م، ما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي من آثار جائحة كورونا.

نمو حقيقي

قال أحمد السالم، الكاتب الاقتصادي والسياسي، إن السعودية خلال عامي 2022 و2023 شهدت نموًا حقيقيًا في عدد المسافرين بدون أثر الجائحة، حيث أن نسبة الزوار لمكة والمدينة ارتفع بشكل كبير مع التسهيلات المقدمة من خلال تأشيرات الحج والعمرة واستحداث برامج سياحية ووجهات ترفيهية جديدة.

وأضاف “السالم” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن المختلف في هذا الأمر هو أن الرياض تحديدًا أصبحت حركة المسافرين إليها في ارتفاع كبير بسبب ما تشهده من انفتاح سياحي، إضافة إلى البرامج الترفيهية في الرياض وهذا سينطبق على بقية مدن السعودية ولكن بنسب متفاوتة.

وتابع: “والرقم المذكور حالياً سيرتفع وبشكل كبير جداً خلال السنوات القادمة وسيكون في ذروته ما بين 2027، 2028، 2029، 2030 بأرقام كبيرة للغاية ستحطم الأرقام في كثير من الدول لأنه ستكون وقتها السعودية وجهة مفضلة لكثير من السياح في العالم، وهذا ليس كلام عاطفي ولكنه كلام فعلي”.

مشاريع مهولة

وأوضح “السالم”: “حجم المشاريع التي تُقام ولا زالت تحت الإنشاء في السعودية والرياض مشاريع مهولة جداً وهناك من سيقوم بزيارة السعودية وتحديدا الرياض لهذه المشاريع فقط وبالتالي لا زلنا في بداية الارتفاعات، وهذا الرقم وهو في ازدياد وسيكون أكبر خلال 2024 وكذلك مع مرور السنوات وصولاً إلى 2030 إضافة إلى أن اليوم الشركات الناقلة في السعودية بدأت تنافس وبشكل كبير”.

يذكر أن عدد الرحلات الجوية عبر مطارات السعودية وصل خلال عام 2023م إلى حوالي 815 ألف رحلة بزيادة 16% مقارنة بعام 2022م، وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات وذلك بمعدل 30 رحلة في الساعة.