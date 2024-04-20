الاتحاد يتقدم على الحزم بهدف العمري في الشوط الأول

تقدم فريق الاتحاد على الحزم بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره الحزم، في المباراة التي ستقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

وسجل صالح العمري هدف تقدم الاتحاد أمام الحزم في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور.

ودخل الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 47 نقطة في رصيده، حيث فاز النمور في 14 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 8 مواجهات.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 16 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حيث فاز في مواجهتين، وتعادل 10 مرات، فيما تعرض للهزيمة في 15 مواجهة.