التعادل السلبي يحسم مباراة الاتفاق والوحدة في دوري روشن

انتهت أحداث مباراة الاتفاق والوحدة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق واجه نظيره الوحدة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، في الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن.

وبهذه النتيجة فقد حصل كل فريق على نقطة، وأصبح الاتفاق رصيده 40 نقطة، محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك بعد خوضه 28 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات، وتعادل مثلهم، فيما تعرض للهزيمة في 8 مباريات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي، ويملك 32 نقطة في رصيده، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مرات، بينما تلقى الهزيمة في 14 مواجهة.