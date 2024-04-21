محلل سياسي لـ”الوئام”: إيران لن ترد على الاستهداف الإسرائيلي لأراضيها

على الرغم من المناشدات الدولية لطهران وتل أبيب بالتهدئة وضبط النفس شنت إسرائيل ضربات ضدّ إيران ردًّا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الماضي.

وتركزت الضربات على مدينة أصفهان، والتي تُعد من أهم المدن بالنسبة لإيران جراء وجود مواقع نووية وعسكرية كبيرة داخلها، ما آثار العديد من التساؤلات بشأن وجود رد إيراني على تلك الضربات من عدمه.

إيران لن ترد

وقال وجدان عبدالرحمن، المحلل السياسي، إن إيران لن ترد على القصف الإسرائيلي والدليل واضح جداً على التصعيد في بداية الوضع وهو حفظ ماء الوجه بعد استهداف إسرائيل السفارات الإيرانية ومقتل عدد من القادة العسكريين.

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وأضاف “وجدان” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن إيران لن تحظى بدعم دولي من مجلس الأمن أو من خلال المفاوضات مع الأمم المتحدة للتخفيف عن حلفائها في المنطقة، لذلك فإنها كانت مضطرة لهذا الرد الخجول جداً.

وتابع المحلل السياسي: “أما إسرائيل فكما كنا نتوقع ردت على إيران والتصريحات الإيرانية بخصوص النفي أحياناً والرد أحياناً ولم نشهد هنالك تصعيدًا إعلاميًا كما حصل بعد استهداف مبنى السفارة فلم نشهد هذا الحديث ولكن نشهد عدم الاحتراف حتى بالضربات التي قذفتها إيران وهذا يعني أن إيران بالفعل لا تريد الرد ولا تريد التصعيد”.

لا تريد أكبر من ذلك

واستكمل “وجدان” حديثه وقال: “وأخذت إيران الرسالة بأن إسرائيل لديها إمكانية الوصول لأي أهداف ولا يوجد لديها دعم شعبي ولا دعم دولي ولا دول المنطقة والمتوقع جداً أن إيران لا تريد الضربات الإسرائيلية أن تكون أكبر من ذلك”.