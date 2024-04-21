4 خطوات بسيطة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

حذر خبراء الصحة من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، مشيرين إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من هذا المرض.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور ديف نيكولز، الطبيب العام التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، 4 خطوات بسيطة يمكن للجميع اتباعها لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء:

1. اتباع نظام غذائي متوازن:

ينصح نيكولز بتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع شرب كمية كافية من الماء وممارسة الرياضة بانتظام.

2. زيادة تناول الأطعمة المخمرة:

تُعد الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والزيتون الأخضر والجبن الطري والعجين المخمر غنية بالبروبيوتيك، المفيدة لصحة الأمعاء.

3. تناول الكثير من الألياف:

تُساعد الألياف، التي تتوفر في الخبز الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات والفاصوليا والشوفان، على تحسين صحة الجهاز الهضمي.

4. تجنب الأطعمة الفائقة المعالجة:

يجب تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطا وحبوب الإفطار والنقانق والخبز المنتج بكميات كبيرة.

أعراض سرطان الأمعاء

يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا عند الشعور بأي من الأعراض التالية، والتي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء:

– تغيرات في البراز.

– الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد.

– وجود دم في البراز.

– ألم في البطن.

– كتلة في بطنك.

– الانتفاخ.

– فقدان الوزن دون سبب.

– الشعور بالتعب الشديد دون سبب.