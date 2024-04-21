مسؤول بصندوق النقد الدولي: السعودية تترأس أهم لجنة اقتصادية بالعالم

قال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور، إنه بعد 3 سنوات من ترأس السعودية لمجموعة العشرين تعود لتترأس أهم لجنة اقتصادية ومالية في العالم.

وأضاف “أزعور” في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه برئاسة السعودية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي تترأس أهم لجنة اقتصادية ومالية في العالم، حيث أن ذلك يحدث في فترة حساسة تشهد تقلبات اقتصادية وتشهد ما يجب القيام به من الاستمرار للوضع الاقتصادي والمالي العالمي ليس فقط من ناحية الاستقرار ولكن من ناحية التعاون.

وأوضح “أزعور”، أن الفترة الحالية تشهد مجابهة مجموعة من التحديات التي تعاني منها اقتصادت الدول الناشئة والدول محدودة الدخل، متابعًا: “كما أن للوزير السعودي محمد الجدعان دور أساسي في هذا الأمر”.