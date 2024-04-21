أكثر من 657.5 مليون ريال قيمة الصفقات بالبورصة العقارية اليوم

بلغت قيمة الصفقات في البورصة العقارية اليوم الأحد، أكثر من 657.5 مليون ريال، عبر 780 صفقة لمساحة متداولة بلغت 6781147 متر مربع.

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وسجل أعلى سعر للمتر خلال اليوم 17283 ريال للمتر المربع، فيما كان متوسط السعر 96 ريالاً للمتر المربع.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي الرمال في الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً اليوم الأحد في البورصة العقارية بقيمة صفقات تجاوز الـ 23.4 مليون ريال، يليه حي الروضه من جازان بقيمة تخطت الـ 9.6 مليون ريال.

وجاء في المركز الثالث بالقائمة حي عريض من الرياض بقيمة صفقات أكثر من 3.48 مليون ريال، ثم حي الوسام من الرياض بقيمة تجاوزت الـ 3.24 مليون ريال، ثم حي الضلفعة في البكيرية بقيمة بلغت 445 ألف ريال.