برنامج الاستمطار بالسعودية يستهدف رفع كميات الأمطار من 10 إلى 20%

أكد أيمن البار، المدير التنفيذي للبرنامج الإقليمي للاستمطار أن البرنامج أكمل 4 مراحل خلال عامين ودخل المرحلة الخامسة ومؤشرات النجاح إيجابية.

وقال البار في مداخلة لبرنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” إن برنامج الاستمطار يستهدف رفع كميات الأمطار من 10 إلى 20%.

وأوضح أن البرنامج يستهدف المناطق في فترات الجفاف بتحفيز الخلايا الرعدية الممطرة فيها، مشيراً إلى أن المستغرق من وقت إطلاق مواد التحفيز الملحية إلى هطول المطر 15 دقيقة فقط.

وأكد البار أن الاستمطار يتم بحسابات معروفة لزيادة الهاطل بنسبة معينة في منطقة محددة ولا يمكن أن تصل إلى مرحلة السيول، موضحاً أن مكونات ماء المطر الطبيعي عن المستمطر تختلف بنسبة قليلة جداً.

وأشار إلى أن الاستمطار يحتاج سحب ركامية مناسبة لعملية التحفيز، مؤكداً أن المواد المستخدمة في الاستمطار لا تحوي أي مواد مضرة.