دراسة تربط بين قلة النوم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر صحية مقلقة للأشخاص الذين يعانون من قلة النوم.

وقالم الباحثون بتحليل بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي تضم معلومات صحية لآلاف الأشخاص على مدى عقد من الزمن، واتضح أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميًا يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقسّمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “ساينس أليرت” العلمية، مدة النوم إلى فئات مختلفة، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون لمدة خمس ساعات يوميًا يواجهون زيادة بنسبة 16% في خطر الإصابة بمرض السكري، بينما يزيد الخطر بنسبة 41% بالنسبة للأشخاص الذين ينامون ثلاث إلى أربع ساعات.

وعلى الرغم من أن الأكل الصحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل عام، إلا أنه عندما يجتمع النوم القليل مع نظام غذائي صحي، يزيد خطر الإصابة بالسكري.

وبالرغم من عدم وجود أسباب دقيقة لارتباط النوم القليل بمرض السكري، إلا أنه من المعروف أن عدم الحصول على النوم الكافي يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الهرمونات التي تؤثر على تنظيم الجلوكوز في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

لذلك، يبدو أن الحل الأمثل هو الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم يوميًا، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية لتعزيز الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.