أخضر 18 يتجاوز جامايكا في افتتاح دورة الاتحاد الأوروبي الدولية

تغلب المنتخب الوطني لسن 18 عام على منتخب جامايكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، والتي تمتد حتى الأول من شهر مايو المقبل.

وجاءت أهداف “الأخضر” عن طريق اللاعبين عبدالعزيز جرموش، وسعد المطيري.

ودخل المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، محمد الصرنوخ، سعد المطيري، محمد هوساوي، طلال العتيبي، محمد هزازي، محمد ال درويش، محمد فلاته، عبدالعزيز جرموش، محمد الهلالي، يوسف النهدي.

وتضمّ قائمة أخضر 18 للمشاركة في البطولة (20) لاعبًا، هم على النحو التالي: عبدالرحمن الغامدي، عبدالملك الخيبري، محمد الصرنوخ، ريان الغامدي، سعد المطيري، عبدالله البيشي، محمد هوساوي، طلال العتيبي، فواز المشهور، فيصل الشمراني، محمد هزازي، محمد آل درويش، محمد فلاته، محمد المحيش، عمار اليهيبي، عبدالعزيز جرموش، محمد الهلالي، يوسف النهدي، عدنان البشري، أصيل عبدالرزاق.

الجدير بالذكر إلى أن المنتخب الوطني تحت 18 عامًا يأتي في المجموعة “الأولى” ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، وتضمّ إلى جانبه منتخبات تركيا، مالي، وجامايكا.