الحج والعمرة توضح الاشتراطات الصحية والتحصينات المطلوبة للحجاج هذا العام

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن الاشتراطات والتوصيات التي تم اعتمادها خلال موسم الحج لهذا العام، والتي تتضمن التحصين ضد عدد من الأمراض، فضلاً عن توصيات للدول بشأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن القادمين للمملكة.

وأوضحت الوزارة، أن التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام -والتي يجب توثيقها في تطبيق “صحتي”- هي: جرعة واحدة من لقاح “كوفيد-19” المطور، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا تكون أُعطيت خلال عام 2024 ، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية وتكون قد أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.

‏أما الحجاج من خارج المملكة، فقد أكدت الوزارة ضرورة أن يكون الحاج قد حصل على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية بحيث لا تقل الفترة منذ تلقي هذا اللقاح عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، ويجب على الجهة الصحية في البلد القادم منه الحاج التأكد من حصوله على اللقاح بالوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ الحصول عليه في شهادة التطعيم.

ومن التحصينات الإلزامية أيضاً حصول الحاج على لقاح عبارة عن جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل.