فيضانات وأمطار تطلق أعلى مستوى إنذار جنوبي الصين

أصدرت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء أعلى مستوى إنذار في مناطق بجنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت في مقاطعة قوانغدونغ.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في مدينة شينزن الصينية أن مستوى الانذار الأحمر أصبح نافذًا اعتبارًا من الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ) اليوم الثلاثاء.

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وحذّرت السلطات من خطر “مرتفع للغاية” من حصول فيضانات خلال فترة من تساقط الأمطار الغزيرة يتوقع أن تستمر لما بين “ساعتين وثلاث ساعات”.

ضربت فيضانات عارمة قوانغدونغ في جنوبي الصين، ما دفع السلطات المحلية في المقاطعة إلى إعادة توطين عددًا من السكان، للحفاظ على حياتهم من الفيضانات التي غمرت المقاطعة.