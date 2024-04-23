“التجارة” تتيح الاستعلام عن السجلات التجارية عبر “توكلنا”

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التابعة لكافة أصحاب السجلات التجارية في السعودية عبر تطبيق “توكلنا”.

وأوضحت وزارة التجارة أن ذلك بهدف تمكينهم من معرفة سجلات الشركات والمؤسسات المرتبطة بهوياتهم وطباعتها.

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وتسهم الخدمة الجديدة في توفير إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وتمكنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك.

وتوفر خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر “توكلنا” نظرة شاملة على بيانات السجل مثل: العناوين والأرقام الموحدة للمنشأة، وتتيح عرض وطباعة السجل التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكنهم من التواصل المباشر مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

يذكر أن الاطلاع على بيانات السجل التجاري كانت تتطلب من المستفيد تسجيل الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال وبإتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق “توكلنا” تتوفر قناة إضافية وسهلة وسريعة الوصول للمستفيدين.