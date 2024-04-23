تعاون استراتيجي بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والوطني للتخصيص لتنفيذ مشروع حيوي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن فتح باب إبداء الرغبات للمشاركة في مشروع ضخم لتطوير وتشغيل الوسائل الحية والمنافذ الجمركية في السعودية.

يُعدّ هذا المشروع فرصة استثمارية استثنائية لرجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص، حيث يُتيح لهم المشاركة في شراكة استراتيجية مع الحكومة السعودية تمتدّ لمدّة 21.5 عامًا.

يتضمن المشروع:

– تطوير وتشغيل المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية في موقع مركزي بالمملكة.

– تطوير المنشآت الجديدة والدائمة للوسائل الحية في ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

– توسعة المنشآت الحالية للوسائل الحية بما فيها ميناء جدة الإسلامي.

– تقديم خدمات صيانة المنشآت في تلك المنافذ الـ3.

– تشغيل وصيانة المركز الوطني للتدريب مع تقديم خدمات تدريب الوسائل الحية والخدمات الأخرى (الطعام، والمعدات، والرعاية البيطرية، وإقامة الوسائل الحية).

– تقديم خدمات الوسائل الحية في (34) منفذًا، بما في ذلك (26) منفذًا قائمًا، إضافة إلى (8) منافذ جديدة من المتوقع تشغيلها على عدة مراحل حتى عام 2030 في جميع أنحاء المملكة.

ودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 6 مايو 2024م عند الساعة الـ 3 مساءً بتوقيت المملكة.