إنذار أحمر بعواصف ترابية في المنطقة الشرقية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في المنطقة الشرقية، محذرًا من عواصف ترابية كثيفة وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة تؤدي إلى انعدام في مستوى الرؤية لأقل من كيلو متر.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في الخفجي تبدأ من الساعة الثامنة وتستمر حتى التاسعة من مساء الثلاثاء.

ودعت الهيئة المواطنين إلى:

الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

الابتعاد عن المناطق المكشوفة.

إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

استخدام الأقنعة الواقية من الغبار.

توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق.

كما دعت الهيئة أصحاب الأمراض التنفسية وكبار السن والحوامل إلى البقاء في منازلهم، واستشارة الطبيب في حال الشعور بأي أعراض.