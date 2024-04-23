ضبط 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة في المنطقة الشرقية

تمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية من ضبط 4 مقيمين يخالفون نظام البيئة من خلال استغلال الرواسب بطرق غير قانونية. ويتمثل المخالفون في مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والنيبالية.

تم ضبط المقيمين وهم يعملون على 4 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتم إحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

وتهيب الإدارة العامة للمجاهدين بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي حالات تعتبر اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، حيث توفر الإدارة الأرقام التالية للإبلاغ من خلال رقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقمي (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.